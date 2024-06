Polonia, infortuni per Dawidowicz e Swiderski

Il difensore del Verona spera comunque di farcela per il debutto di domenica con l'Olanda

Dopo lo strappo muscolare subito da Lewandoski, che dovrà saltare almeno la prima gara dell'Europeo, la Polonia conta altri due infortunati: il gialloblù Pawel Dawidowicz e l'ormai ex Verona Karol Swiderski. Quest'ultimo si è infortunato al 12' della gara amichevole tra Polonia e Turchia di lunedì scorso, quando dopo aver segnato, nell'esultanza si è storto la caviglia ed è dovuto uscire.

A dare aggiornamenti sulle condizioni dei due è stato Cezary Kulesza, presidente della Federcalcio polacca, ai microfoni del canale Meczyki.pl: "Per Dawidowicz si tratta di uno stiramento al quadricipite. L’esame effettuato da Swiderski ha evidenziato una distorsione dell’articolazione della caviglia senza danni significativi. Entrambi dovrebbero tornare ad allenarsi tra qualche giorno. Ha danneggiato l’articolazione della caviglia, lo stop di Swiderski potrebbe durare 3 o 4 giorni. È una corsa contro il tempo per capire se potrà recuperare per la gara contro l’Olanda. Penso che il giocatore del Verona comunque sarà pronto".