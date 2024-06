Pomini: “Zanetti ha grinta: va bene per il Verona”

Alberto Pomini, veronese e al Verona nelle giovanili e da terzo portiere, all'inizio di una lunga carriera, ha avuto come allenatore Paolo Zanetti. Con lui, al Venezia, ha colto la promozione in Serie A nel 2020-2021.

Prosegue Pomini: "L’obiettivo dell’Hellas sarà salvarsi, andare “in battaglia”, calcisticamente parlando, per restare in Serie A. Paolo, da questo lato, non si tira di sicuro indietro. Lottare è il suo pane. Ha grinta e chiede alla squadra di avere un grosso spirito agonistico. E, da veronese che è stato nel Verona, so che il popolo gialloblù vuole, prima di ogni altra cosa, proprio questo”.