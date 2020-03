Porte chiuse, che succede per gli abbonati? Il Verona studia come intervenire

Le porte chiuse comportano un danno per gli abbonati di tutte le società.

Il Verona ha già messo sul tavolo la questione, in un incontro che si è tenuto ieri tra Maurizio Setti e tutti i capi area del club, dalla direzione sportiva a quella amministrativa e della comunicazione.

Per il momento non è possibile definire una soluzione, ma una volta terminata l’emergenza, quando il Bentegodi verrà riaperto al pubblico, si stabilirà in che modo risolvere adeguatamente la questione delle richieste di chi ha già pagato per assistere alle partite.

A conti fatti, dunque, ci saranno gli interventi del caso.