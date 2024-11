Prandelli: “Magnifici i miei anni al Verona. Zanetti sta lavorando bene”

Cesare Prandelli, ex allenatore dell'Hellas e della Fiorentina, ha parlato con il "Corriere di Verona" in vista della gara di domenica al Franchi.

Ha detto: “Che partita mi aspetto? Bella, aperta. Il Verona ha recuperato solidità mentale, ha vinto giocando bene con la Roma, si è imposto in un confronto che era molto difficile. Veniva da dei risultati negativi e ha dimostrato di avere carattere e mentalità. La Fiorentina? Una squadra che sta vivendo un momento magico, in un ambiente carico di entusiasmo. Il terzo posto in classifica, le tante vittorie consecutive e la brillantezza sul campo: c’è una spinta favorevole”.