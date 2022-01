Praszelik-Verona, trattativa aperta ma non c’è ancora l’accordo

L'Hellas cerca di chiudere per il trequartista polacco

Confermata la trattativa aperta dal Verona con lo Slask Wroclaw per Mateusz Praszelik, trequartista ventunenne cui l'Hellas sarebbe pronta a fare un contratto pluriennale per un futuro in gialloblù. Serrati i botta e risposta tra club ma la fumata bianca ancora non c'è, mancando l'accordo. Il club polacco chiede circa due milioni di euro per il cartellino del giovane, considerato una promessa in patria e cercato anche da altre società europee come Paok, Soki e Mainz. Tra stasera e domani la situazione potrebbe sbloccarsi. A.S.