Premio Begali, Montipò in testa

Dopo le prime 7 giornate della Serie A TIM 2022/23, Lorenzo Montipò comanda la classifica del Premio 'Sante Begali' , il riconoscimento dedicato alla memoria del grande ex gialloblù, a lungo capitano del Verona tra il 1949 e il 1962, scomparso nel 2008 e ricordato per la grande correttezza in campo. Il 'Begali', giunto alla tredicesima edizione, al termine della stagione verrà assegnato al calciatore gialloblù più corretto in rapporto ai minuti giocati.

Montipò non ha infatti collezionato nessuna ammonizione in 630 minuti giocati. Il secondo e terzo posto sono occupati da Ivan Ilic e Darko Lazovic in campo rispettivamente per 613 con una sola ammonizione e 610 minuti con zero ammonizioni.