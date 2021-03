Primavera, altro sogno: Cagliari battuto al 120′, volo in semifinale di Coppa

I gialloblù di Corrent vincono per 1-0 all'ultimo secondo dei supplementari, decide Elvius

Una partita equilibrata che fatica a sbloccarsi, come ogni gara ad eliminazione diretta che si rispetti. Ma il Verona non rinuncia a giocare, anzi. Cancellieri, il più pericoloso dei gialloblù, impegna per ben quattro volte il portiere avversario D’Aniello che, però, riesce a respingere le conclusioni dell’ala ex Roma.

La partita continua a essere vivace per tutti i 90’ e le occasioni non mancano. Aznar bravissimo a tenere in piedi il Verona e a negare la rete ai sardi che mettono in difficoltà la retroguardia dell’Hellas più di una volta. I gialloblù continuano comunque a costruire e al 92’ sfiorano il match point con Yeboah che non riesce a concludere in porta. L’incontro non decolla e si va ai tempi supplementari.