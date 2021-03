Primavera, Astrologo: “Concentrati in Coppa, vogliamo arrivare in fondo”

Il centrocampista arrivato dalla Roma: "Vogliamo arrivare in fondo alla competizione"

Primavera Hellas, il neoarrivato Andrea Astrologo parla del suo arrivo a Verona, e lo fa a Salotto Gialloblù, programma di Hellas Channel.

Prelevato dalla Roma a gennaio, il centrocampista classe 2002 ha esordito con la maglia del Verona negli ottavi di finale di Coppa Italia proprio contro la Roma, in una partita sicuramente speciale per lui:

“Il mio esordio in gialloblù è stata pura emozione. Siamo riusciti a fare una grande partita e a battere la Roma, guadagnandoci i quarti. La volontà è sicuramente quella di arrivare fino in fondo in questa competizione.”

E proprio sulla preparazione per la partita di domani contro il Cagliari alle 12 valevole per le semifinali, Astrologo è molto chiaro:

“Sappiamo che è una partita importante. L’abbiamo preparata conoscendo le nostre qualità e le qualità dell’avversario. Noi siamo una squadra intelligente e adesso abbiamo la testa solo sulla partita di domani. Sappiamo che il Cagliari è una squadra molto forte. Dovremo stare attenti e concentrati sulla partita, soprattutto a livello mentale.”

Il calciatore è già a quota 1 gol e 3 assist in cinque partite. La prima rete è stato qualcosa di speciale per il centrocampista romano: “Il primo gol è stato sicuramente una grandissima emozione. Ero già andato vicino a segnare pochi minuti poi quando ho visto la palla entrare in rete è stata un’esplosione di gioia vera e propria. Darò tutto me stesso per il prossimo futuro.”

L’arrivo al Verona è stato dei migliori anche grazie alla squadra che lo ha accolto a braccia aperte:

“Quando sono arrivato mi hanno accolto tutti benissimo. Mi hanno già coniato il soprannome Tic Tac e mi piace molto perché amo avere la palla tra i piedi per impostare il gioco. La difesa ci dà una grandissima mano nel possesso palla. Mi trovo molto bene con loro perché hanno una grande qualità nei piedi. Tra assist e gol? L’importante è che faccia gol il Verona.” ALESSIO MURGIDA

