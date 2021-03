Primavera, Bertini: “Momento fantastico, dopo il derby la svolta”

L'attaccante: "Ci aspetta un mese di aprile di fuoco"

Redazione Hellas1903

Lorenzo Bertini parla dopo il gol vittoria con la Primavera del Verona contro la Cremonese, ospite di Salotto Gialloblù a Hellas Channel.

“Sono rimaste tante belle sensazioni ma soprattutto sono contento per la squadra. Il gol all’ultimo significa che non molliamo mai. Adesso ci aspetta un mese di aprile di fuoco, se affrontiamo le partite con la stessa testa non mancheranno i risultati".

Il Verona arriva da una striscia di 7 vittorie consecutive tra Coppa Italia e campionato e la svolta per Bertini è stata dopo il derby contro il Chievo: “Il momento che stiamo attraversando è fantastico, speriamo che continui il più possibile. Dopo la vittoria nel derby abbiamo capito la forza della nostra squadra”.

L'attaccante è stato autore di due reti importanti: il 2-3 nella rimonta spettacolare contro il Chievo e, come già detto, il gol all’ultimo respiro contro la Cremonese: “Due gol sicuramente fondamentali e bellissimi: hanno dato alla squadra sei punti pesanti. A livello di squadra, la partita più emozionante è stata la partita contro la Cremonese che non aveva mai perso in campionato. Il mister mi aveva chiesto di sfruttare lo spazio tra le linee, anche se non è stato semplice”.

Anche la Coppa Italia sta regalando grandi gioie alla Primavera: “Ma - dice lui - l’esordio in Coppa in prima squadra contro il Cagliari non me lo scorderò mai: ancora ora a pensarci mi vengono i brividi. Con la stessa Primavera, la squadra ha un rapporto speciale con la Coppa Italia, tutti bei momenti”.

Sabato arriva la partita contro l’Udinese e Bertini è già a quota 8 reti in campionato. “Mi sento cresciuto in tanti aspetti: a livello calcistico anche in fase difensiva. Le soddisfazioni personali e di squadra non stanno mancando. Per la partita contro l’Udinese di sabato andremo in campo con la solita voglia di vincere, di portare a casa il risultato”.