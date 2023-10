Primavera Hellas, colpaccio a Torino: Juve al tappeto (2-3)

A segno Calabrese, Diao, Nwanege. Gialloblù a 7 punti

Redazione Hellas1903

Grande vittoria della Primavera del Verona a Torino con la Juventus con la gara che si è conclusa con il risultato di 2-3 Juventus-Hellas Verona, 5a giornata del campionato Primavera TIM 2023/24.

Venendo alla cronaca, la Juventus ci prova al 12’ con Turco: la sua incornata di potenza da distanza ravvicinata trova una grandissima parata di Toniolo che salva il risultato con un riflesso fulmineo.

Passano in vantaggio i bianconeri al 18’: Pagnucco serve in area di rigore una palla rasoterra con il mancino, sul tocco di Toniolo si avventa Anghele che spinge in rete per l’1-0.

Al 29’ arriva un tentativo dei gialloblù in seguito a una grande azione solitaria di Cisse. Il classe 2006 parte dalla fascia sinistra, si libera con un doppio passo e dopo essersi accentrato scarica un potente destro che sfiora la traversa da fuori area.

La Juventus va vicina al raddoppio al 45’+2’. In contropiede Anghele trova Pugno in area di rigore ma la conclusione ravvicinata dell’attaccante finisce alta.

Nella ripresa, pareggiano immediatamente i gialloblù con Calabrese al 47’. Il capitano sfrutta una palla vacante in area di rigore dopo una buona iniziativa di Cisse e batte Vinarcik con un destro rasoterra.

Al 54’ Calabrese commette un fallo in area di rigore su Turco e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri Anghele spiazza Toniolo per il 2-1.

Pareggiano i gialloblù al 57’: D’Agostino conclude verso la porta dalla fascia destra, sulla conclusione si avventa Diao che sotto porta, di rapina, tocca di punta per il 2-2. Subito dopo, i gialloblù trovano la rete del sorpasso. Sempre D’Agostino, questa volta su un calcio di punizione dalla lunga distanza, serve in area di rigore: Calabrese conclude con il mancino e colpisce sul volto Nwanege, che devia in porta per il 2-3.

I bianconeri al 64’ colpiscono due traverse nella stessa azione. Prima Pugno di testa da distanza ravvicinata e poi Florea, di destro al limite dell’area di rigore, colpiscono il legno.

Al 70’ Patanè si rende protagonista di una grande azione solitaria sulla fascia destra, serve Dalla Riva in area di rigore ma il centrocampista perde l'attimo e si fa bloccare da Vinarcik.

Una grande vittoria in trasferta per i gialloblù che si portano a quota 7 punti in campionato.

Il prossimo impegno della squadra sarà quello di sabato 7 ottobre (ore 15.00) quando al ‘Sinergy Stadium’ il Verona affronterà l’Empoli nella 6a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2023/24.

JUVENTUS-HELLAS VERONA 2-3

Reti: 18', 54' (rig) Anghele, 47' Calabrese, 57' Diao, 59' Nwanege

JUVENTUS: Vinarcik, Martinez, Anghele, Turco (dal 60' Savio), Pagnucco (dal 74' Firman), Florea, Bassino, Finocchiaro (dal 55' Vacca), Owusu (dal 60' Boufandar), Gil, Pugno (dal 74' Crapisto)

A disposizione: Zelezny, Domanico, Giorgi, Grosso, Ngana, Scarpetta

Allenatore: Paolo Montero

HELLAS VERONA: Toniolo; Nwanege, Calabrese, Corradi; Patanè, Dalla Riva (dal 74' Szimionas), D'Agostino (dall'83' Ventura), Cisse, Rigo (dal 9' De Battisti); Pavanati (dall'83' Valenti), Diao

A disposizione: Ravasio, Dentale, Agbonifo, Doucoure, Minnocci, Trevisan, Fagoni

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Mattia Drigo (sez. AIA di Portogruaro)

Assistenti: Giuseppe Lipari (sez. AIA di Brescia), Alessandro Antonio Boggiani (sez. AIA di Monza)

NOTE. Ammoniti: Calabrese, Diao, Savio

