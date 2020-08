Primavera Hellas, domani test con la Juve

In preparazione alla finale della Primavera TIM Cup, i ragazzi di mister Nicola Corrent – tornati ad allenarsi a ranghi completi all’inizio di questa settimana – sosterranno nel tardo pomeriggio di domani, sabato 8 agosto, un significativo test-match al ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello.

L’avversario della gara a carattere amichevole, che si disputerà evidentemente a porte chiuse, sarà la Juventus, la quale – a sua volta – si sta preparando al ritorno in campo per una gara ufficiale, segnatamente quella di domenica 16 agosto, contro il Real Madrid, per gli ottavi di finale della UEFA Youth League.

Come ormai noto, la finale della Primavera TIM Cup fra Hellas Verona e Fiorentina è invece in programma mercoledì 26 agosto, alle ore 18, Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

fonte: hellasverona.it