Primavera Hellas, la Fiorentina domina: 3-0 all’antistadio

Sconfitta netta per i gialloblù di Corrent con i viola, poche occasioni per il Verona

Le reti di Agostinelli , Toci e Gentile hanno consentito alla Fiorentina di superare i gialloblù di mister Nicola Corrent all’Antistadio, nel match valido per la 5a giornata del campionato Primavera 1 TIMVSION 2021/22 .

Alla mezz’ora arriva invece il gol del vantaggio degli ospiti, in seguito al contropiede condotto da Bianco che, giunto in prossimità della porta, premia l’inserimento di Agostinelli , il quale batte Kivila col mancino.

Pochi minuti più tardi e la Fiorentina raddoppia con Toci , che approfitta di una indecisione di Kivila e deposita in rete, da pochi passi, il gol dello 0-2.

I gialloblù reagiscono e ribaltano il fronte con Bragantini , che conquista – in seguito ad un’ottima azione personale – calcio d’angolo, sugli sviluppi del quale Grassi cerca la porta col mancino concludendo sul fondo.

In avvio di ripresa la Fiorentina trova il terzo gol: Kivila non trattiene la conclusione di Gentile, che va a depositarsi in rete.