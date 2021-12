Primavera Hellas, sfida al Cagliari. Corrent: “Serve una grande prova”

I gialloblù di Corrent impegnati nel turno di campionato in Sardegna

Dai tre punti conquistati contro il Sassuolo alla lunga trasferta in Sardegna . Prosegue così il mese di dicembre della Primavera gialloblù, che dopo aver superato 1-0 i neroverdi nell'ultima sfida dell'Antistadio puntano ora il Centro Sportivo 'Asseminello' per la sfida contro il Cagliari .

La partita verrà trasmessa in diretta su Solo Calcio , canale 61 del digitale terrestre.

Un avversario tosto e in grande forma quello guidato da mister Alessandro Agostini, capace di conquistare cinque risultati utili nelle ultime sei gare disputate, attualmente terza forza del campionato con 19 punti all'attivo al pari di Inter e Napoli. Mister Agostini è inoltre un ex della sfida, avendo chiuso la propria carriera da calciatore proprio con l'Hellas Verona, dopo aver militato in gialloblù dal 2013 al 2015.