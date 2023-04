Primavera, Sammarco: “Vittoria pesante con il Napoli”

Mister, quinto risultato utile consecutivo, quarta vittoria nelle ultime quarta giornate: è un gran momento per la tua squadra e questa è una vittoria che pesa forse più delle altre?

"Siamo contenti, la squadra ha grande entusiasmo. Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi, come normale che sia, il Napoli doveva giocarsi un po' il tutto per tutto, situazione per cui abbiamo dovuto abbassare il baricentro. Abbiamo sofferto, sì, ma siamo una squadra capace di farlo. Questa vittoria pesa molto perché arriva contro una diretta concorrente e averla distanziata ancora di più è positivo".