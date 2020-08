Primavera Verona sconfitta, la Tim Cup va alla Fiorentina

Niente da fare per i gialloblù di Nicola Corrent nella finale di Tim Cup di Reggio Emilia. La Fiorentina vince per 1 a 0 e si porta a casa la Coppa Italia Primavera. La squadra viola, allenata da Alberto Aquilani, è stata più pericolosa durante il corso della gara e ha concretizzato il vantaggio al 10′ della ripresa con un colpo di testa di Dutu su cross da corner di destra. Nell’occasione la difesa gialloblù non ha coperto il secondo palo. Poco pungente, invece, l’attacco dell’Hellas nonostante una prova generosa della squadra.

Nel finale di partita scatto di orgoglio del Verona che va vicino al pareggio al 73′ con Bertini che calcia a lato su servizio di Sane, poi prova l’arrembaggio finale e va vicino al pari con Yeboah al 90′. Ma il recupero, di 4 minuti, scorre senza variazioni nonostante l’assalto dei gialloblù, che chiudono comunque una stagione di alto livello.