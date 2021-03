Primavera, sfida al vertice con la Cremonese

Gialloblù in trasferta per consolidare il primo posto in classifica

Redazione Hellas1903

Dopo 5 successi consecutivi - 6 contando anche l'impresa di Cagliari in TIM Cup - il percorso della Primavera gialloblù passa ora dalla sfida con la Cremonese, squadra con ben 5 gare da recuperare (tra le quali anche la sfida di andata con i gialloblù), mentre 5 sono anche i punti in classifica che dividono le due formazioni: 28 per l'Hellas, che condivide la vetta col Parma, 23 per la Cremonese. La gara è in programma domani, sabato 27 marzo, al campo sportivo 'Soldi' di Cremona, con fischio d'inizio alle ore 15.

LA PARTITA SARÀ IN DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DI HELLAS VERONA FC (CLICCA QUI) E SU HELLASVERONA.IT

I grigiorossi arrivano alla sfida con l'intenzione di proseguire un cammino finora straordinario e reduci dallo 0-0 di una settimana fa maturato sul campo del Brescia. Lo zero, un altro numero che si ripete, spicca nella casella delle gare perse per la Cremonese, finora imbattuta in campionato. Il Verona vanta a sua volta, come detto, un filotto importante di successi, l'ultimo dei quali nello scorso weekend (5-2 al Cittadella), cui cercherà di dare continuità in questa gara dal profumo dello scontro diretto d'alta classifica.

fonte: hellasverona.it