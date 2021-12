Primavera, ultimo impegno contro la Sampdoria

Corrent: "Partita complicata"

"Affronteremo una squadra che gioca molto in verticale: ci aspetta una partita complicata e dal gran ritmo. La cosa fondamentale è che la squadra continui a ricercare il gol come sempre fatto, possibilmente portando a segnare ancora più giocatori. Dobbiamo diventare cinici sotto porta, ma allo stesso tempo non perdere il nostro equilibrio. Sono soddisfatto di come abbiamo lavorato quest'anno, così come in quelli precedenti. Questo gruppo ha un'anima forte, e vedere questi ragazzi crescere giorno dopo giorno dà una soddisfazione enorme. Tutto questo è merito anche del mio Staff, che ha i mezzi giusti e la competenza per fare bene, e del Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta, che non ci fa mancare nulla, guidato da un grande animo e da una forte passione. Non posso che fare i complimenti a tutti e in particolar modo a i miei ragazzi: domani dovremo dare tutto per chiudere al meglio un anno indimenticabile".