Problema Zaccagni: infortunio. Per questo ha lasciato la nazionale

“Hellas Verona FC comunica che – di concerto con lo staff medico della Nazionale italiana – Mattia Zaccagni ha lasciato il ritiro di Coverciano e fatto ritorno a Verona, in seguito ad un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra.

Nei prossimi giorni il calciatore si sottoporrà alle terapie del caso”.

Questo il bollettino diffuso dal Verona riguardo alla situazione di Mattia Zaccagni. Il trequartista ha per questa ragione lasciato il ritiro dell’Italia a Coverciano e non ci sarà in Nations League con Polonia e Bosnia.

Da verificare, dunque, i tempi di recupero per Zaccagni, in previsione della partita dell’Hellas con il Sassuolo, in programma il 22 novembre al Bentegodi.