Puscasiu: “Così vogliamo far crescere il Verona”

Puscasiu ha seguito l'Hellas nella partita vinta con la Fiorentina. Dice: "Durante i 90, o meglio 97, minuti penso di essere un tifoso come tutti gli altri. Non so se ci siano molte altre situazioni in cui pochi secondi di brillantezza possono galvanizzare 30000 persone, e di più in tv, in un momento. Mentre tornavo a piedi con un amico, ci sentivamo come se stessimo camminando sulle nuvole"