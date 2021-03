Pusceddu: “Sono del Cagliari, ma il Verona è nel cuore. Juric resti all’Hellas”

Il doppio ex: "L'allenatore gialloblù deve fare esperienza per essere pronto per una big"

"Sono tifoso rossoblù ma l'Hellas è nel mio cuore e sta giocando molto bene con calciatori che hanno una quotazione elevata. Per il Cagliari sarà una gara fondamentale, da non sbagliare. Il cammino sarà duro, sono stati persi troppi punti nel girone d'andata. Non ci sono tantissime chance per l'andamento della squadra ma se inizia a giocare può fare male agli avversari. Quanto a Juric lo vedrei bene ancora sulla panchina del Verona, ha esperienza ma ancora non sufficiente a mio parere per guidare una big. Un altro anno in gialloblù gli farebbe solo bene".