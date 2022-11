Qatar 2022, Ilic e Lazovic in campo in Brasile-Serbia

Debutto al Mondiale per Ivan Ilic e Darko Lazovic . I giocatori del Verona sono entrati nella ripresa della partita tra il Brasile e la Serbia, Ilic al 57' sullo 0-0 e Lazovic al 66', poco dopo il gol dell'1-0 del Brasile di Richarlison. L'attaccante brasiliano ha poi segnato ancora con un gran gol in semi-rovesciata che ha chiuso l'incontro sul 2-0.

Debutto in Qatar in mattinata anche per il terzo gialloblù, Martin Hongla, in campo nei primi 68 minuti col Camerun contro la Svizzera. (1 a 0 per gli elvetici).