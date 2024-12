Quali sono gli sport più seguiti in Italia nel 2024? Ecco tutti i numeri

Dopo il calcio balzo del tennis grazie a Sinner e non solo

Redazione Hellas1903 22 dicembre 2024 (modifica il 22 dicembre 2024 | 12:34)

L’Italia è, da sempre, un paese estremamente legato al mondo degli sport. Lo testimonia la lunghissima tradizione olimpica che ha visto gli azzurri sempre presenti, tranne per due edizioni (quella del 1896 e del 1904). Un risultato decisamente notevole per uno Stato di poco più di 300 mila chilometri quadrati, con poco più di 60 milioni di abitanti.

Come se non bastasse, la diffusione delle scommesse sportive ha alimentato ulteriormente la passione che il popolo italiano nutre nei confronti delle discipline agonistiche. Negli ultimi 10 anni, infatti, il settore del betting sta godendo di una crescente popolarità grazie al miglioramento delle piattaforme da gioco e all’ampliamento dei servizi offerti, dall’assistenza 24/7 ai bonus scommesse.

Ma quali sono, quindi, gli sport più seguiti e apprezzati dai cittadini italiani? Ecco i dati registrati nel 2024.

L’Italia: un paese fondato sul calcio — In Italia tutti gli sport hanno un seguito, sebbene qualcuno risulti essere più diffuso degli altri. E infatti non c’è sport che riesca a competere con il calcio, l’unico grande e vero amore degli italiani. Sicuramente il calcio è un modello. Può piacere o meno il modus operandi di questo sport, ma fatto sta che è riuscito a pesare in modo consistente sull’economia di un paese.

Questo grazie all’enorme business che lo circonda, che va dal merchandising alle scommesse sportive. Il calcio ad oggi fattura in Italia più di qualsiasi altro sport e gestisce un giro di denaro che le altre realtà possono solo sognare. Si stima infatti che in Italia il calcio contribuisca al PIL nazionale per oltre 11 miliardi di Euro.

Ricercare i motivi e le cause storiche per cui gli italiani sono così ossessionati da questo sport è piuttosto difficile. Si tratta di un amore viscerale che attraversa le generazioni. Un legame di padre in figlio che spesso porta a scontri, soprattutto quando non si tifa per la stessa squadra. Certo, sarà significativo anche il fatto che fino a qualche anno fa vincere il campionato non era solo affare di pochi. Ad esempio nel 1985 lo vinse l’Hellas Verona.

Gli sport più seguiti in Italia — Ecco la lista degli sport più seguiti in Italia:

L’infografica permette di confrontare l’apprezzamento che queste discipline riscuotevano nel 2016 con le percentuali di popolarità del 2024. È molto interessante, a tal proposito, notare quanto l’interesse per ogni singola disciplina sia mutato nel corso degli ultimi 8 anni.

Come si può ben vedere il calcio è lo sport cardine di tutto il movimento italiano, il quale è riuscito a incrementare in ben 8 anni del 15%. Il dato è in crescita sicuramente grazie al ritorno dell’Italia all’interno del panorama internazionale, sia per quel che riguarda la nazionale che i club. Solo negli ultimi 5 anni il calcio italiano ha celebrato i seguenti traguardi:

La Nazionale Italiana ha vinto l’Europeo 2021;

L’Inter ha raggiunto la fase finale della Champions League nel 2022-23;

Il Milan ha raggiunto la semifinale di Champions League nel 2022-23;

Il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto, 2022-23, dopo 33 anni;

La Roma ha vinto la Conference League nel 2021-22;

L’Atalanta ha vinto l’Europa League nel 2023-24.

Non si può non ritenere i risultati sportivi parte integrante, se non il reale motivo, di un crescente interesse per il settore, soprattutto da parte del pubblico più giovane. Infatti, dando un’occhiata all’infografica si può notare un aumento del 18% in 8 anni per il tennis. Il movimento tennistico italiano negli ultimi anni ha visto:

9 atleti nella lista Top 100 ATP;

Cecchinato in semifinale di Roland Garros nel 2018;

Fognini vince Monte Carlo nel 2019;

Berrettini raggiunge la finale di Wimbledon nel 2021;

Sinner vince la Coppa Davis dopo 47 anni nel 2023.

Negli ultimi 8 anni il tennis italiano ha avuto la possibilità di presentare al mondo non più semplici atleti, ma campioni e giocatori di alto livello. Tutto ciò ha sicuramente aiutato l’intero movimento a crescere, o meglio a tornare ai fasti di un tempo, quando l’Italia aveva un peso notevole anche nel tennis internazionale.

La Formula 1 in 8 anni è cresciuta solo del 4%, e questo è da considerare comunque un ottimo risultato. Si tratta pur sempre di uno sport molto elitario. Bisogna conoscere bene le regole e soprattutto essere appassionati di auto, così da capire tutte le sfumature che caratterizzano questo sport.

I restanti movimenti sportivi si attestano più o meno sugli stessi risultati di 8 anni fa, non interessati da notevoli variazioni. Purtroppo alcuni sport, come l’atletica e il nuoto, seppur hanno riportato importanti vittorie, come:

Medaglia d’oro a Tamberi nel salto in alto a Tokyo 2020;

Medaglia d’oro a Marcel Jacobs nei 100 metri a Tokyo 2020;

Medaglia d’oro a Thomas Ceccon nei 100 metri d’orso;

Probabilmente la causa di un mancato nuovo interesse da parte del pubblico è da ricercarsi nel fatto che la maggior parte di queste competizioni sportive, e dei successi ottenuti, sono ascritte a determinati eventi, come le Olimpiadi, e non a campionati o tornei ripetuti ogni anno. Sicuramente le competizioni potrebbero essere coperte in misura maggiore dai media.

I prossimi 10 anni — Fare una previsione certa dei prossimi 10 anni è impossibile ma, stando ai dati attualmente disponibili, è abbastanza probabile che il calcio continuerà a segnare un incremento sul piano dell’interesse del pubblico. Alcuni sport, invece, si riveleranno meglio nei prossimi 2 anni: la Formula 1 ha un’enorme spinta giovanile ma deve comunicare meglio con gli spettatori, mentre il basket italiano ed europeo dovranno decidere se adattarsi alla NBA o meno.

Il tennis, per il momento, sembra essere in forte crescita ma occorre che siano incoraggiati i nuovi talenti. Insomma, la chiave per la crescita di uno sport è il ricambio generazionale e il suo sostegno. I giovani hanno bisogno di strutture all’avanguardia e di sovvenzionamenti, solo in questo modo è possibile aumentare l’interesse del pubblico nei confronti di un determinato sport.