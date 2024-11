Quanti punti servono per qualificarsi nella nuova Champions League

Dai playoff alla qualificazione diretta agli ottavi, le quote necessarie per accedere

La domanda che molti tifosi si pongono è: quanti punti servono per superare la prima fase? Le simulazioni condotte da Football Meets Data forniscono una risposta utile. Per ottenere almeno il 24° posto, nell’81% dei casi sono sufficienti 10 punti. Ecco una sintesi delle probabilità di accedere ai playoff con i punti attualmente simulati:

Per le squadre che puntano alle prime otto posizioni, l’obiettivo è decisamente più impegnativo. Secondo le stesse simulazioni, nel 76% dei casi sono necessari almeno 16 punti per conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale. Di seguito, le probabilità calcolate in base ai punti ottenuti:

Guardando alle squadre italiane in corsa, secondo le scommesse Champions League ci sono buone possibilità per Inter (quota 12.00) e Atalanta (26.00), entrambe posizionate benissimo in questa fase del torneo, di ottenere la qualificazione diretta. La Juventus (36.00) e il Milan (46.00), invece, sembrano destinate a lottare per un posto nei playoff. Il Bologna, purtroppo, appare in forte difficoltà e rischia seriamente di restare escluso. Le offrono molteplici opportunità per analizzare il percorso delle italiane, considerando le differenze di rendimento tra competizioni europee e campionati nazionali.