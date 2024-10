Raducioiu: “A Verona fu un disastro, sbagliavo perché persi la testa per una modella”

La Gialappa’s Band la prendeva in giro in Mai dire gol. Lei era una presenza fissa nella rubrica ‘Questo lo segnavo anche io’ .

“All’inizio mi dava fastidio: ‘Cazzo, questi qui mi stanno distruggendo l’immagine’. Poi ho cambiato idea. In fondo in quella classifica ero in ottima compagnia: c’era il grande Gianluca Vialli, Klinsmann dell’Inter, perfino Batistuta. Ed è stato un modo per farmi conoscere dal grande pubblico: bene o male, basta che se ne parli. Qualche anno dopo ho ringraziato pubblicamente I ragazzi della Gialappa’s per tutta quella pubblicità e perché mi hanno dato lo stimolo per migliorarmi”.