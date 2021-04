Ranieri: “Cambiati gli uomini ma soprattutto l’atteggiamento”

L'allenatore della Samp: "Primo tempo non all'altezza. Credo che resterò anche il prossimo anno"

Claudio Ranieri a Sky commenta la vittoria della Samp sull'Hellas. "Il Verona - dice il tecnico dei blucerchiati - è partito più determinato di noi. Noi stavamo giocando senza fare quello che avevamo studiato, giocavamo "per il Verona". Un primo tempo non all'altezza. Ho cambiato tre uomini ma soprattutto è cambiato l'atteggiamento della squadra. Hanno messo la determinazione per poter vincere. Futuro? Mi piacerebbe restare alla Samp e credo che potremo andare avanti assieme, ora dovremo parlare".