Ranieri: “Partita difficilissima col Verona”

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista della partita della Roma col Verona.

Osserva Ranieri, sul momento della sua formazione: "Fisicamente la squadra sta bene, ma la forma non è ottimale. Prima vedevate che la squadra giocava uno due tocchi, si trovavano, cambiavano gioco, si trovavano, facevano tutto con una leggerezza meravigliosa, non lo stiamo facendo, merito anche della controparte perché con la Lazio e la Juventus non sono partite semplici, ma la squadra sta facendo il massimo, sta tirando fuori tutto in questo momento delicatissimo e importantissimo per la Roma".