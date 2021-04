Ranieri: “Pronti per il Verona. Hellas tenace, da noi per vincere”

L'allenatore della Sampdoria: "Daranno battaglia. Quagliarella sta bene"

Queste le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club: "Abbiamo tre partite in una settimana, ma siamo pronti. Valuterò l’avversario e vedrò chi far scendere in campo. Chi scelgo scelgo, siamo pronti. Il Verona è squadra caparbia e tenace. Ha attraversato un momento non fortunato, ma giocano diretti e daranno battaglia. Verranno per vincere. Quagliarella? Sta bene fisicamente e moralmente, ci faccio il massimo affidamento".