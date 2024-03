Remondina: “Verona abituato a lottare, col Sassuolo la spinta dei tifosi”

Ha detto: "Il Sassuolo? Viene da dieci anni in Serie A in cui non si è mai trovato in questa situazione di classifica, se non nella prima stagione. Nella mentalità non sono pronti, devono trovarla. Con il Napoli sono emerse le difficoltà che hanno, in un periodo davvero complicato.L’Hellas, al contrario, è abituato a lottare per la salvezza. Anche nelle annate migliori, quelle in cui ha raggiunto l’obiettivo con largo anticipo, ha sempre cominciato con molto chiaro in testa quale fosse il traguardo da inseguire. Questo è un fattore di rilievo”.