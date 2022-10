Remondina: “Verona sempre nel cuore. Col Sassuolo servono conferme”

L'ex allenatore gialloblù, in passato alla guida dei neroverdi: "Bene il via per Bocchetti. Cioffi ha fatto il possibile"

Ha detto: “L'esonero di Cioffi? Ho visto delle partite del Verona e ritengo che abbia fatto il possibile, in un contesto in cui ci sono stati tante variazioni. Adesso c’è Bocchetti: ho guardato la gara col Milan. L’Hellas mi è piaciuto, la prestazione che ha offerto è stata buonissima, meritava almeno un punto, non è stato così. Il segnale è favorevole, da ribadire a Reggio Emilia”.

Remondina ha ricordato le sue stagioni in gialloblù: "Cosa porto sempre con me? L’emozione di stare in un posto speciale. Ho diretto l’Hellas per due stagioni, una di ricostruzione, l’altra di grosse e giuste ambizioni. Ho commesso degli errori, altre cose non sono girate per il verso giusto. A rimanere dentro è quel che rappresenta Verona. Il coro dei tifosi, quando entravamo per il riscaldamento. La passione della gente. Quella è unica. E non può che essere così anche ora”.