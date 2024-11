Revoca del Divieto di Sponsorizzazione del Gioco d’Azzardo: rilancio per Hellas Verona e Serie A

Se il divieto sulle sponsorizzazioni legate al gioco d'azzardo fosse revocato, molti club potrebbero accedere a nuove partnership

Redazione Hellas1903 1 novembre - 13:32

L'Hellas Verona Football Club, storico nome del calcio italiano, ha sempre attratto sponsor di rilievo, fondamentali per le sue entrate. Per la stagione 2023/24, gli accordi di sponsorizzazione del club sono ammontati a oltre 5,6 milioni di dollari grazie a partner come Gruppo Sinergy, Joma e VetroCar. Questi marchi, attivi in vari settori tra cui beni di consumo e turismo, rappresentano tradizionalmente la maggior parte degli accordi di sponsorizzazione del club.

Il panorama delle sponsorizzazioni per le squadre di calcio italiane, come l'Hellas Verona, negli ultimi anni ha affrontato sfide significative. Ciò è dovuto in gran parte al Decreto Dignità, che ha vietato le sponsorizzazioni e la pubblicità legate al gioco d'azzardo a partire dal 2019. Questa legge, mirata a ridurre la dipendenza dal gioco d'azzardo, ha tagliato una fonte di reddito significativa per molti club. Prima del divieto, infatti, le società di scommesse contribuivano con quasi 100 milioni di euro all'anno alle squadre di Serie A.

La spinta per revocare il divieto sulle sponsorizzazioni di scommesse — Poiché ci sono squadre in Serie A che affrontano difficoltà finanziarie, molte stanno facendo pressione perché venga attuato un allentamento delle restrizioni che hanno ridotto le loro entrate. L'Hellas Verona, come tanti altri club, ha subito un cambiamento significativo nel panorama delle sponsorizzazioni a causa delle modifiche legislative che hanno limitato la possibilità di assicurarsi accordi da settori specifici. Questo ha portato a un crescente appello verso il governo italiano affinché rivaluti queste normative, in particolare per soluzioni temporanee che potrebbero aiutare i club a recuperare le perdite.

Un allentamento delle restrizioni aprirebbe nuove opportunità di sponsorizzazione per i marchi di vari settori, offrendo ai club il tanto necessario sollievo finanziario. Squadre come l'Hellas Verona potrebbero beneficiare di partnership che si estendono oltre i settori tradizionali. L’adozione di queste modifiche porterebbe la Serie A più in linea con altri campionati europei, dove le sponsorizzazioni rimangono più flessibili.

Nella discussione relativa al gioco d'azzardo, è importante notare la crescente popolarità delle piattaforme di casinò online, molte delle quali offrono incentivi come bonus senza deposito alla registrazione e forniscono anche risorse su come scommettere sul calcio. La maggior parte di esse promuovono il gioco responsabile con misure come opzioni di auto-esclusione e limiti di spesa, per garantire che i giocatori, inclusi quelli in Italia, possano avere un ambiente sicuro. Queste iniziative dimostrano come l’industria si stia adattando ai quadri normativi, pur dando priorità alla sicurezza dei giocatori e promuovendo il gioco responsabile.

Pressioni finanziarie attuali — Negli ultimi anni, l'Hellas Verona e altre squadre della Serie A hanno affrontato crescenti difficoltà finanziarie. La riduzione degli accordi di trasmissione all'estero ha ulteriormente messo a dura prova i bilanci dei club, che fanno affidamento sull'esposizione internazionale per aumentare le entrate.

Con il divieto di avere sponsor legati al gioco d'azzardo, i club di Serie A hanno dovuto fare sempre più affidamento sugli sponsor tecnici Serie A, che un tempo fornivano un importante sostegno economico. Di conseguenza, le squadre hanno dovuto puntare su settori come beni di consumo, turismo e automotive per mantenere le entrate. Per l'Hellas Verona, la spinta per revocare questo divieto è vista come essenziale per stare al passo con le esigenze finanziarie del calcio moderno e garantire stabilità per le stagioni future.

Potenziale di Sponsorizzazione dell'Hellas Verona — L'Hellas Verona, come molti altri club italiani, ha un forte potenziale di sponsorizzazione sportiva. Con il possibile ritorno di quelle legate al gioco d'azzardo e altre opportunità emergenti, il club potrebbe esplorare nuove partnership commerciali in settori diversi. Mentre il panorama delle sponsorizzazioni continua ad evolversi, Hellas Verona può sfruttare queste opportunità per rafforzare ulteriormente le proprie entrate.

Competitività della Serie A rispetto ad altri campionati europei — Le restrizioni imposte alle sponsorizzazioni legate al gioco d'azzardo hanno contribuito anche a rendere i club della Serie A meno competitivi in termini finanziari rispetto ai loro omologhi europei. Campionati come la Premier League e La Liga permettono tuttora le sponsorizzazioni legate al gioco d'azzardo, creando un bacino di fondi più ampio a cui i club possono attingere. Questa disparità ha reso difficile per le squadre italiane attrarre talenti di alto livello o assicurarsi sponsorizzazioni di profilo elevato.

L'Hellas Verona, come altri club della Serie A, rimane svantaggiata in questo senso. Ripristinare la possibilità di formare partnership con i marchi di scommesse aiuterebbe a colmare questo divario e a fornire una flessibilità finanziaria tanto necessaria, fornendo risorse economiche da reinvestire in acquisizioni e nello sviluppo generale del club.

Impatto sull’Hellas Verona e le future opportunità di sponsorizzazione — Se il divieto sulle sponsorizzazioni legate al gioco d'azzardo fosse revocato, squadre come l'Hellas Verona potrebbero accedere a nuove opportunità di partnership con operatori di scommesse. Dato che le scommesse sportive sono profondamente intrecciate con il calcio italiano, incluse le scommesse Serie B pronostici, è probabile che i marchi di gioco d'azzardo potrebbero tornare a giocare un ruolo chiave nelle sponsorizzazioni sportive, aiutando a colmare i vuoti di entrate creati dall'assenza di questi sponsor Serie A negli ultimi anni.

Nonostante questo potenziale afflusso di nuovi sponsor, il ritorno dei marchi legati al gioco d'azzardo dev’essere gestito con attenzione. Alcune restrizioni rimangono in vigore per limitare il coinvolgimento diretto di giocatori e/o allenatori. Il potenziale ritorno di questi sponsor offre un necessario impulso finanziario, sebbene comporti alcune complessità.

Man mano che i club della Serie A continuano a spingere per cambiamenti normativi, sarà cruciale bilanciare i vantaggi commerciali di questi accordi con la necessità di pratiche di gioco responsabile. Mentre il dibattito sulle sponsorizzazioni legate al gioco d'azzardo nel calcio continua, sarà importante garantire che le considerazioni finanziarie ed etiche siano tenute in conto.