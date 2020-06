“I dati ci confermano un calo complessivo del coronavirus, anche nella sua aggressività. Questo non ci deve far abbassare la guardia. Riaprire parzialmente gli stadi? Decideranno i dati. Il Governo non si è mai precluso nulla“.

Così Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, intervenuta a Radio Punto Nuovo sul tema della possibile, parziale riapertura degli stadi nel corso dell’estate.