«Capisco che per il calcio e lo sport questa sia una priorità, ma bisogna studiare con attenzione l’andamento dei contagi. Vediamo come va la riapertura della scuola prevista per il 14 settembre, dopo 10 giorni potremo avere una situazione più chiara».

Queste le dichiarazioni di Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, intervista da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola in merito alla possibilità che gli stadi vengano riaperti.