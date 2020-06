Ricciardi: “Possibile riaprire in parte gli stadi al pubblico”

“La ripartenza porterà qualche rischio, nonostante ci siano le porte chiuse. Man mano che le cose andranno meglio, si può ricominciare a pensare di allentare la guardia per il pubblico. Quindi credo possibile ad un numero ridotto di spettatori possano partecipare allo spettacolo. Non saprei le tempistiche, ma credo che in quasi tutta Italia si possano cominciare a fare questi discorsi“.

Così il dottor Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, e membro dell’Oms, intervenuto a Radio Punto Nuovo.