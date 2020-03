RInvio Europei, domani l’inconto tra Uefa e federazioni

Domani è in programma la videoconferenza in cui l’Uefa affronterà il tema del rinvio degli Europei, al tavolo virtuale con gli esponenti delle federazioni nazionali.

La spinta che arriva dalle singole organizzazioni, comprese le diverse Leghe, è per lo spostamento del torneo continentale, previsto a giugno, per consentire di avere una “finestra” per completare i campionati.

Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, valuterà la situazione, considerato che non ci sono tempi ipotizzabili per il contenimento dell’emergenza coronavirus.