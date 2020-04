Ripresa calcio, ecco il decalogo

1. Essere coinvolti nel dibattito sui protocolli.

2. Allungare i contratti in scadenza.

3. Cosa succederà con un nuovo positivo? Serve una risposta chiara.

4. Chiarezza su come garantire sicurezza nei viaggi.

5. Un piano B in caso di nuovo lockdown.

6. Rinviare i controlli Covisoc e modificare le regole per il rilascio delle licenze nazionali.

7. Nessuno svincolo per ritardi nel pagamento degli stipendi.

8. Una linea comune federale sui tagli degli stipendi.

9. Un tavolo permanente per definire le misure anti crisi.

10. Ridiscutere i tempi del calciomercato.