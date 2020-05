Ripresa degli allenamenti, anche Lazio e Toscana verso l’okay per il 4 maggio

Corsa alla riapertura dei centri sportivi in cui si preparano le squadre di Serie A.

Dopo l’ordinanza emessa dal governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sono pronti a firmarne di analoghe Nicola Zingaretti ed Enrico Rossi, che guidano Lazio e Toscana.

Salvo interventi governativi di correzione, quindi, il 4 maggio Roma, Lazio e Fiorentina potrebbero ricominciare a prepararsi, anche se i giocatori dovrebbero limitarsi all’attività individuale, e non in gruppo, per cui se ne riparlerà il 18 maggio.

Anche il Napoli ha incassato l’okay da Vincenzo De Luca, governatore della Campania.

In Veneto, per il Verona, unico club in A della regione, non ci sono, al momento, indicazioni.