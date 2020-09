Il Verona riprenderà ad allenarsi mercoledì mattina al centro sportivo di Peschiera del Garda.

Martedì pomeriggio un gruppo ristretto di giocatori ricomincerà la preparazione.

Il giorno successivo, invece, tutta la squadra si ritroverà per il nuovo via. Sabato è in programma un’amichevole con la Cremonese a Villafranca.

Foto Grigolini-Fotoexpress