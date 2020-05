Ripresa, per il Verona l’inizio in casa (ma senza pubblico)

Il nuovo inizio della stagione sarà in casa, per il Verona. Inevitabilmente (e desolatamente) a porte chiuse, come sarà per un periodo di tempo che, di sicuro, non potrà essere breve.

Hellas al Bentegodi, comunque, se la Serie A, come ora sembra plausibile, tornerà.

Il Verona dovrebbe affrontare il Napoli o, nel caso in cui venisse data priorità ai recuperi delle gare che sono state rinviate prima del lungo stop e del lockdown, con il Cagliari.

Una volta fissata la data per la ripresa, i calendari saranno aggiornati di conseguenza. Di certo, però, l’Hellas ricomincerà a Verona.