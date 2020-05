I playoff sono un’alternativa possibile per chiudere la stagione? Ne stanno parlando i componenti del Consiglio Federale in corso in queste ore.

Intanto, è stato fissato il termine per l’annata: il 20 agosto.

Si aspettano ulteriori determinazioni specifiche per la Serie A, mentre è stato deciso che la B e la C andranno avanti. Stop definitivo per i Dilettanti.