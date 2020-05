Ripresa Serie A, Spadafora: “Il 28 maggio la decisione sulla data”

Si fa più probabile la ripresa del campionato di Serie A.

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto al Tg Sport di RAI 2, ha detto: “Ho convocato per giovedì 28 maggio Gravina e Dal Pino per decidere una data certa per la ripartenza. I playoff? Se il campionato inizia va anche concluso, tutte le soluzioni per farlo sono utili. La scelta della Francia di chiudere tutto sarebbe stata la più facile da compiere. Io non l’ho voluta fare così come non ho voluto all’epoca dare una data certa per la ripresa, ma ora che si può è giusto farlo”.