Ripresa Verona dopo il 20 agosto. Ritiro, sede da definire

Il Verona è in vacanza, l’appuntamento per la ripresa, con il via alla preparazione della nuova stagione, è da fissare, ma sarà poco dopo il 20 agosto, a un mese dal via del campionato.

Il gruppo dell’Hellas andrà in ritiro, ma la sede in cui si terrà è da definire. Non più Primiero San Martino di Castrozza, si valutano diverse soluzioni, in Italia e all’estero.

C’è l’ipotesi di spostarsi in Austria, anche per la maggior facilità nell’organizzazione di amichevoli con avversari di buona caratura.