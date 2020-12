Tre giorni di riposo per il Verona dopo la partita con l’Inter.

Oggi, domani per Natale e poi a Santo Stefano i gialloblù resteranno in pausa. La ripresa è fissata per domenica prossima, al centro sportivo di Peschiera del Garda.

L’Hellas tornerà in campo il 3 gennaio in trasferta con lo Spezia.