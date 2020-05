Dopo l’indicazione arrivata dal Viminale sulla ripresa degli allenamenti per gli atleti degli sport di squadra, il Verona sta studiando i dettagli per ricominciare la preparazione, che sarà, di necessità, in forma individuale.

Il club è al lavoro per fissare tutte le modalità e i programmi del caso.

Nelle prossime ore il quadro verrà definito e saranno stabiliti criteri e date per svolgere le sedute allo Sporting Center “Paradiso” di Peschiera del Garda.