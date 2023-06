Risultati sondaggio: la maggioranza schiacciante vuole un nuovo allenatore per il Verona

Bassissima la fiducia in Bocchetti, molto poca anche quella in Zaffaroni o in entrambi assieme

Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni. Nel sondaggio che ieri abbiamo proposto (visibile e ancora votabile qui sotto) su chi si vorrebbe come allenatore del Verona per la prossima stagione, ha vinto con quasi l'80 per cento delle preferenze la voce "Un nuovo allenatore". Si va verso i mille voti e la scelta nel segno della discontinuità per la panchina si attesta al 77,5%.