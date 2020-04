Ritiri blindati per riprendere, almeno 40 persone per squadra coinvolte

Ritiri “chiusi”, ma con un numero comunque cospicuo di persone coinvolte.

Saranno non meno di quaranta per squadra, infatti, a rimanere nelle strutture durante la preparazione in vista della ripresa.

Una permanenza che, peraltro, andrà a protrarsi anche per il periodo in cui si disputerà il campionato.

Ci sono i giocatori e lo staff, infatti, ma anche i fisioterapisti, i massaggiatori, i magazzinieri, i responsabili d’area.

Il Verona soggiornerà al Parc Hotel di Peschiera del Garda e svolgerà gli allenamenti allo Sporting Center “Paradiso”.