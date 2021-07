Ritiro Verona, conto alla rovescia

Tra quattro giorni la partenza per Primiero. Giovedì la presentazione delle nuove maglie

L'Hellas si allenerà al centro sportivo di Mezzano fino al 24 luglio. Probabile, poi, che ci sia una seconda fase di lavoro da svolgere in altra sede (in Austria).

Venerdì saranno completate le visite mediche di rito per i giocatori, mentre giovedì dovrebbero essere presentate (si attende l'ufficialità) le nuove maglie per la prossima stagione, in un appuntamento in centro storico.