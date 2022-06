Ritiro Verona, le date: a Primiero San Martino di Castrozza dal 3 al 17 luglio

I gialloblù si alleneranno sul campo di Mezzano e soggiorneranno all'Hotel Luis. Tre amichevoli in programma

L’ormai consolidato binomio fra Hellas Verona FC e Trentino prosegue e sancirà ufficialmente l’inizio della nuova stagione, 2022/23 , la quarta consecutiva in Serie A del Club gialloblù.

Per la quinta estate nelle ultime sei, la seconda di fila, sarà infatti Primiero San Martino di Castrozza l'Official Summer Retreat del Verona, la cui organizzazione sarà come sempre a cura dall’APT di San Martino di Castrozza, sotto l’egida di Trentino Marketing e con il supporto di un altro affidabile partner dell’Hellas Verona, vale a dire Dolomiti Sport Event, società altoatesina specializzata nell’organizzazione di ritiri di squadre di calcio nazionali e internazionali.