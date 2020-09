Sei mesi fuori.

Questa l’assenza prevista per Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma, prima avversaria del Verona in campionato, a causa dell’infortunio al ginocchio sinistro riportato ieri in Olanda con la maglia dell’Italia.

Per Zaniolo, la prognosi, dopo gli esami svolti stamattina a Vila Stuart, è della rottura del legamento crociato anteriore.