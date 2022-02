Roma, gli indisponibili col Verona

Le defezioni in casa giallorossa per la gara con l'Hellas di sabato

Per la partita col Verona di sabato alle 18 all'Olimpico Josè Mourinho deve rinunciare a due pedine importanti. Gianluca Mancini non ci sarà in quanto squalificato dal giudice sportivo. Inoltre a dare forfait sarà anche Stephan El Shaarawy, già assente contro il Sassuolo, che dovrà fermarsi per altre due settimane in seguito a un problema al polpaccio riscontrato dagli esami strumentali.