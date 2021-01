Roma, Pedro e Mkhitaryan fuori col Verona. E Dzeko…

Assenze di rilievo in attacco per la formazione giallorossa in vista della partita di domenica

Redazione Hellas1903

La Roma dovrà fronteggiare delle assenze di rilievo in attacco, domenica nella partita con il Verona, all'Olimpico.

I giallorossi, infatti, saranno senza Pedro e Mkhitaryan, bloccati dagli infortuni. Il loro recupero in tempo per il posticipo con l'Hellas è lontano.

Inoltre, resta aperto il caso Dzeko. Rimasto fuori per scelta disciplinare nel turno vinto per 4-3 con lo Spezia, dopo uno scontro con il tecnico Paulo Fonseca, l'attaccante bosniaco, cui è stata tolta la fascia di capitano, rimane in dubbio per la prossima giornata, anche a causa di un problema muscolare non del tutto risolto.